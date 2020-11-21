Шахтар перед виїздом до Борусії М в рамках Ліги чемпіонів приймав Олександрію. У старті "гірників" вийшли Кривцов і Мораєс, які перехворіли на коронавірус, але в збірній України здали позитивні тести. Не було в складі Тайсона та Марлоса, а лівий фланг оборони після травми Корнієнка закрив Сіпріано.

Олександрія непогано розпочала поєдинок, видавши кілька хвилин агресії. Шахтар повернув собі ініціативу та закріпився на чужій половині, однак першого удару довелося чекати довго. Мораєс вистрелив над воротами, а гості відразу відповіли гострішим моментом. Лучкевич і Ковалець розірвали фланг Сіпріано та вивели на удар Третьякова – той пробив у руки голкіперу.

У Шахтаря швидкістю та дриблінгом виділявся Тете, однак реалізувати свою нагоду після помилки оборони гостей не зумів. Шахтар домінував, але гостроти майже не виникало. Зовсім сумно все стало на 31-й хвилині, коли Мораєс отримав червону картку. Форвард послизнувся та влетів у ногу Банаді (контакт дуже схожий на епізод Сидорчук-Корнієнко). Катерина Монзуль спершу виписала Жуніору жовту, але після перегляду VAR вилучила його.

Олександрія спробувала відразу скористатися більшістю розігравши комбінацію з правого флангу, але Лучкевич трішки не влучив у дальній кут. На протилежному кінці поля Білик (Паньків через високу температуру пропускав гру) витягнув м'яч з "дев'ятки" після удару Степаненка, а Соломон не влучив у ціль. Луїш Каштру підсилив атаку, випустивши Дентінью замість Антоніо, проте миттєвого ефекту не отримав.

А от в дебюті другого тайму Шахтар відкрив рахунок – Патрік акуратно накинув у штрафний майданчик, а Додо вибіг з-за спин суперників і розстріляв ворота. Згодом Патрік тонким пасом організував ще одну небезпечну атаку, але гості відбилися. І все ж чисельна більшість Олександрії далася взнаки. Ковалець отримав більше часу та простору для креативу. Пробити влучно він не зумів, але вирізав класний простріл на Банаду – капітан зрівняв рахунок.

Олександрія намагалася втримати нічию та часто контролювала м'яч для надійності. Шахтар же насідав, але мусив завершувати атаки ударами з незручних обставин. Тете сів на позицію лівого захисника та створив пару гострих випадів. Втім, забити господарям ніяк не вдавалося – десь добре грав Білик, десь м'яч летів повз ворота.

У "містян" виникли не гірші моменти. Лучкевич виконав рейд своїм флангом і прострілив вздовж воріт, але Третьяков пробив у поперечину. Банада головою замикав подачу зі стандарту – над поперечиною. Шахтар прагнув перемогти і йшов великими силами вперед, але це відкривало Олександрії простір для контратак.

До фінального свистка рахунок все ж не змінився. Олександрія відібрала у Шахтаря очки, набрала 14 пунктів і піднялася на 6 місце. Шахтар має в активі 20 балів і друге місце – три очки відставання від Динамо. Вже у середу "гірники" зіграють проти Гладбаха в Лізі чемпіонів.

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