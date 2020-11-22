Донецкий Шахтер достаточно неудачно выступает в текущем сезоне по собственным меркам.

Шахтер набрал 20 очков в текущем сезоне является вторым худшим результатом "горняков" в чемпионатах Украины в 21 веке, сообщает Sportarena.

Удаление Мораеса и неожиданная потеря очков "горняков" в видеообзоре матча Шахтер – Александрия – 1:1

Действующий чемпион хуже выступал лишь в сезоне 2008/09 – тогда команда под руководством Мирчи Луческу набрали лишь 12 очков после 10 туров. Интересно, что начало прошлого сезона стало идеальным для Шахтера – команда за 10 туров набрала максимум очков.

Отметим, что "горняки" с 20 пунктами остались на 2 ступени украинского первенства, отставая от Динамо на 3 зачетных балла.

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