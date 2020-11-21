Шахтар не зміг обіграти Олександрію в рамках 10-го туру УПЛ. Дивіться відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку Шахтар – Олександрія на Футбол 24.

Команди обмінялись небезпечними моментами у першому таймі, а на 30 хвилині Мораєс залишив команду в меншості – Монзуль змінила жовту на червону картку після перегляду VAR. А на початку другої половини Додо вивів Шахтар вперед, головою в падінні замкнувши передачу Патріка. Втім, Банада дуже швидко вирівняв положення, встановивши остаточний рахунок.

Шахтар не зумів обіграти Олександрію та відпустив Динамо – Мораєс залишив "гірників" на годину в меншості

Таким чином, Шахтар набрав 20 очок та залишився другим, а Олександрія із 14 пунктами розташувалась на 6 позиції.