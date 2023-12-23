Керівництво "гірників" не буде навіть слухати пропозиції до 35 млн євро, інформує Tuttojuve з посиланням на Eurosport.

Вигнанець Гвардіоли погодився перейти в Ювентус – відомо, чи вплине це на трансфер Судакова

Головним претендентом на зимовий трансфер Судакова залишається Ювентус. Туринці готові заплатити 35 млн лише у разі розбивання суми на кілька платежів. Клуби повинні розпочати переговори у найближчі тижні.

Нагадаємо, Судаков у нинішньому сезоні провів 18 матчів, оформивши 3 голи та один асист. Чинна угода хавбека з Шахтарем розрахована до червня 2028 року, а ціна за Transfermarkt складає 18 млн євро.

Судакова у Європі ніхто не запитуватиме, чого він хоче – що впливає на цінник українського феномена?