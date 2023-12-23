Руководство "горняков" не будет даже слушать предложения до 35 млн евро, сообщает Tuttojuve со ссылкой на Eurosport.

Изгнанник Гвардиолы согласился перейти в Ювентус – известно, повлияет ли это на трансфер Судакова

Главным претендентом на зимний трансфер Судакова остается Ювентус. Туринцы готовы заплатить 35 млн только в случае разбивания суммы на несколько платежей. Клубы должны начать переговоры в ближайшие недели.

Напомним, Судаков в нынешнем сезоне провел 18 матчей, оформив 3 гола и один ассист. Действующее соглашение хавбека с Шахтером рассчитано до июня 2028 года, а цена по Transfermarkt составляет 18 млн евро.

Судакова в Европе никто не будет спрашивать, чего он хочет – что влияет на ценник украинского феномена?