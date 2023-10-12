"Сезон-2022/23 минув за надскладних обставин, коли Україна не тільки продовжувала боротьбу за свою незалежність, а й захищала всю Європу та цінності вільного демократичного світу. Для нашого клубу було важливим підтримувати дух українського народу перемогами на футбольному полі й робити все можливе, аби наблизити перемогу України.

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В умовах повномасштабної війни Шахтар здобув історичне чемпіонство. Для клубу це вже 14-й титул, але, переконаний, саме цю перемогу ми згадуватимемо роками. Адже, якщо подивитися на те, як ми починали чемпіонат, коли не було тренерського штабу, майже всі легіонери залишили клуб, і нам довелося будувати команду чи не з нуля, цінність виграних золотих медалей помножується багатократно. Це, безсумнівно, одне з найважливіших чемпіонств в історії нашого клубу.

Окремо хочу наголосити на несправедливому та дискредитаційному рішенні ФІФА запровадити Додаток 7 до Регламенту, що дозволило гравцям розривати контракти через війну. Зважаючи на цю статтю, команду безкоштовно залишили майже 15 футболістів, клуб утратив інвестиції та зазнав великих збитків. Нам довелося будувати команду наново. І я вдячний тим гравцям, які повернулися до України з-за кордону та приєдналися до Шахтаря: Олександр Зубков, Іван Петряк, Мар’ян Швед, Богдан Михайліченко – усі вони дуже допомогли клубові в цей непростий час", – цитує Палкіна прес-служба Шахтаря.

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