toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ЧЕЛСІ ДИНАМО - ШАХТАР ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Жерсон Родрігес присвятив дебютний гол за Динамо покійній матері – Шахтар недоречно потролив гравця

18:20 572 Читать на русском
Жерсон Родрігес присвятив дебютний гол за Динамо покійній матері – Шахтар недоречно потролив гравця
Жерсон Родрігес / фото ФК Динамо Київ

Форвард Динамо Жерсон Родрігес став жертвою жорстокого тролінгу з боку донецького Шахтаря.

39’ Жерсон Родрігес
 
Жуніор Мораєс 21’
Марлос 64’
21’ Жуніор Мораєс
39’ Жерсон Родрігес
64’ Марлос

Форвард Динамо Жерсон Родрігес виклав світлину в Instagram після програного матчу Шахтарю.

Дебютний гол Родрігеса у відеоогляді матчу Динамо – Шахтар – 1:2

У дописі нападник присвятив забитий м'яч своїй покійній матері: "Мамо, люблю тебе. Дуже сумую".

В коментарях під цим фото відзначився і офіційний аккаунт донецького Шахтаря, відповівши "Ти обрав не ту команду".

Нагадаємо, Шахтар переграв Динамо у Класичному (2:1), голом у складі киян відзначився Жерсон Родрігес.

Динамо – Шахтар: перемога імені гравців збірної України, провальні експерименти і шокова терапія перед матчем сезону

blog_ava
Шапаренко готовий перейти в Зорю – Динамо ще не визначилось з майбутнім хавбека, – ЗМІ
12:43
2860
Теги
Шахтар Шахтар Динамо Динамо Жерсон Родрігес Жерсон Родрігес Динамо - Шахтар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Шапаренко може перейти в Зорю
    Україна — 08:264715 Шапаренко може перейти в Зорю
10
хв
Карпати
19:30
Маріуполь
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук