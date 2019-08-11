Жерсон Родрігес присвятив дебютний гол за Динамо покійній матері – Шахтар недоречно потролив гравця

Україна — 18:56 464
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Десна на виїзді мінімально перемогла СК Дніпро-1
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Динамо – Брюгге: УЄФА назвав арбітрів на матч-відповідь Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 14:06 756
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"Всі загинули. Уявляєш – всі!". Пахтакор розбився над Дніпропетровщиною – 40 років нечуваній трагедіїОвертайм — 13:00 6540
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Шапаренко готовий перейти в Зорю – Динамо ще не визначилось з майбутнім хавбека, – ЗМІУкраїна — 12:43 2860
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УПЛ готує позов в CAS проти "2+2" і клубів, які співпрацюють з каналом, – ЗМІУкраїна — 11:26 2543