Жерсон Родрігес присвятив дебютний гол за Динамо покійній матері – Шахтар недоречно потролив гравця

Форвард Динамо Жерсон Родрігес став жертвою жорстокого тролінгу з боку донецького Шахтаря.

Форвард Динамо Жерсон Родрігес виклав світлину в Instagram після програного матчу Шахтарю.

Дебютний гол Родрігеса у відеоогляді матчу Динамо – Шахтар – 1:2

У дописі нападник присвятив забитий м'яч своїй покійній матері: "Мамо, люблю тебе. Дуже сумую".

В коментарях під цим фото відзначився і офіційний аккаунт донецького Шахтаря, відповівши "Ти обрав не ту команду".

Нагадаємо, Шахтар переграв Динамо у Класичному (2:1), голом у складі киян відзначився Жерсон Родрігес.

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