Шахтар переграв Динамо в Києві – друга поспіль поразка команди Хацкевича і реванш за Суперкубок

Київське Динамо програло Шахтарю 1:2 у 3-му турі чемпіонату України. Рахунок та огляд матчу УПЛ 2019/20 дивіться в цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Шахтар на "Футбол 24", почався о 17:00. Обидві команди стартували з двох перемог в УПЛ 2019/20, більше того, навіть з однаковою загальною різницею. Команда Каштру перебуває на вершині лише завдяки більшій кількості забитих м'ячів. Шахтар спробує взяти реванш за поразку в Суперкубку України-2019, коли донеччани несподівано за 3 хвилини втратили все. Динамо також намагатиметься реабілітуватись. Команда Хацкевича з поразки в Брюгге почала свій шлях у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Динамо – Шахтар: онлайн-трансляція матчу УПЛ

З іншого боку, киянам потрібно визначитись з пріоритетами. Уже у вівторок, 13-го серпня, їх чекає матч-відповідь проти Брюгге, який може поставити хрест на всьому єврокубковому сезоні – цього року жереб зробив усе, аби віце-чемпіони України нарешті повернулися у груповий турнір ЛЧ, і шкода втрачати такий шанс. Гіпотетична ж невдача у матчі проти Шахтаря ще нічого не визначить – на дистанції все може трапитись. Цікаво, що "гірники" востаннє зазнали поразки в УПЛ рік тому саме в Києві. Динамо било Шахтар 3-го серпня 2018-го з рахунком 1:0.

Динамо – Шахтар – відео голів

Динамо агресивніше почало. З високим інтенсивним пресингом і двома дальніми ударами. Утім, Гармаш і де Пена особливих проблем Пятову не створили. Соломон на 11-й хвилині був гострішим. Манор пробив з-за меж штрафного після спокійно розіграної комбінації – у сантиметрах від дальньої стійки. Миколенко практично на рівному місці після контакту з Марлосом схопився за литковий м'яз. Було дуже боляче, але обійшлося. Соломон класно прострілив з правого флангу з-під Миколенка, а Мораєс не менш ефектно п'ятою переправив снаряд у сітку транзитом через стійку. Динамівці даремно апелювали до судді, що м'яч вийшов.

Жерсон обрізав партнерів у центрі, Тайсон розвернув атаку і пасом у розріз знайшов Марлоса, якому не встигли завадити ні Кадар, ні Миколенко. Лише стійка врятувала Динамо від другого пропущеного. І тут кияни, за повної переваги гостей, зрівняли. Бурда дальнім пасом знайшов де Пену, той відкинув під удар Гармашу, з яким не впорався Пятов, запаливши свічку над своїм воротарським. Жерсон продавив Матвієнка на добиванні – є дебютний гол.

Динамо пережило кризовий відрізок, який трапився у схожому ключі, що і в Брюгге. Могли знову пропустити, замість цього забили. По суті, з нічого, бо в оборони Шахтаря знову виникають відверті проблеми, коли суперник діє різко і небанально, в 1-2 дотики з просуванням уперед. Донеччани переважали у володінні, здавались гострішими в атаці, однак за кількістю ударів у перші 45 хвилин навіть поступились (2:3 загалом і 1:2 у площину).

Бурда на старті другої половини подарував мяч Мораєсу, намагаючись вибити від його ноги в аут, "гірники" миттєво перевели на Тайсона – Бойко не без проблем парирував. Тут же Сидорчук спробував обіграти суперника на 30 метрах від своїх воріт. Невдало, пішла контра, яку змарнував невлучним ударом Мораєс. Вербіч, який замінив Циганкова, дещо забрався в офсайд, звідки замикав простріл Кендзьори. Словенець не влучив з кількох метрів, а судді ж то не підняли прапорець! Марлос на 64-й знову вивів Шахтар уперед. Спочатку накрутив де Пену, потім з-під Кадара і Миколенка примудрився прошити ближній кут.

Степаненко запустив свічу. Жерсон відкинув на Андрієвського, який вийшов замість Сидорчука, але від спини Болбата снаряд опустився над воротами. Соль замінив Шепелєва, і Динамо спробувало пограти у 2 нападники, хоча Жерсон відтягнувся углиб. Дуже багато падінь Мораєса. Жуніор раз разом довго лежить на газоні, і судді не можуть нічого з цим зробити. Форвард збірної України, який раніше виступав за київський клуб, пересувається лише зі сторонньою допомогою. Це щось серйозне? Зрештою, виходить на поле Бланко Лещук. Густаво ледь не першим дотиком вистрілив, легко пройшовши Бурду. Бойко потягнув.

Зовсім розладналася гра в середній лінії Динамо наприкінці матчу. Пройти насичену оборону Шахтаря ніяк не виходило, забагато браку в передачах. Гармаш привозить контру 3 в 2. Тайсон на Бланко Лещука, той на порожні ворота, але Дентінью не влучає. Підопічні Каштру закономірно здобувають перемогу завдяки більшій кількості гострих моментів. Команда Хацкевича зазнає другої поспіль поразки, якщо враховувати єврокубки. Попереду матч з Брюгге, і все це виглядає дуже похмуро для киян.