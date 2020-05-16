Шахтар Вернидуба впевнено обіграв Славію і наблизився до лідерів на відстань однієї перемоги

Солігорський Шахтар обіграв Славію-Мозир у 9-му турі чемпіонату Білорусі. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Чемпіонат Білорусі, 9 тур

Шахтар Солігорськ – Славія-Мозир – 2:0

Голи: Лісакович, 30, Баланович, 87

Вилучення: Малькевич, 72 (С)

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До звітного матчу суперники підходили сусідами в турнірній таблиці. Команда Юрія Вернидуба у попередньому турі втратила очки з Вітебськом, тому налаштовувалася реабілітуватися перед власними уболівальниками.

На 30-й хвилині рахунок відкрив Лісакович, нападнику "гірників" вдався розкішний удар з далекої відстані. Зрештою, Віталій створив і друге взяття воріт – нападник розіграв атаку господарів і віддав пас на вільного Балановича, який легко обіграв голкіпера. Щоправда, на той момент Шахтар уже грав у більшості, адже в середині другого тайму Славія залишилася в меншості після вилучення Мелькевича.

Після цієї перемоги Шахтар набрав 15 очок та піднявся на 5 місце в турнірній таблиці чемпіонату Білорусі – відстань до лідерів складає лише 3 очки. У Славії залишилося 11 пунктів і 9 сходинка.

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