Шахтер Вернидуба уверенно обыграл Славию и приблизился к лидерам на расстояние одной победы

Солигорский Шахтер обыграл Славию-Мозырь в 9-м туре чемпионата Беларуси. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Чемпионат Беларуси, 9 тур

Шахтер Солигорск – Славия-Мозырь – 2:0

Голы: Лисакович, 30 Баланович, 87

Удаление: Малькевич, 72 (С)

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К отчетному матчу соперники подходили соседями в турнирной таблице. Команда Юрия Вернидуба в предыдущем туре потеряла очки с Витебском, поэтому настраивалась реабилитироваться перед собственными болельщиками.

На 30-й минуте счет открыл Лисакович, нападающему "горняков" удался роскошный удар с дальней дистанции. Позже Виталий создал и второе взятие ворот – нападающий разограл атаку хозяев и отдал пас на свободного Балановича, который легко обыграл голкипера. Правда, на тот момент Шахтер уже играл в большинстве, ведь в середине второго тайма Славия осталась в меньшинстве после удаления Мелькевича.

После этой победы Шахтер набрал 15 очков и поднялся на 5 место в турнирной таблице чемпионата Беларуси – расстояние до лидеров составляет лишь 3 очка. У Славии осталось 11 пунктов и 9 строчка.

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