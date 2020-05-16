Мілевський не врятував Динамо Брест від поразки – відсутність українців стала фатальною

Брестське Динамо програло Енергетику рамках 9-го туру білоруської Вищої ліги. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Білорусь, Вища ліга, 9-й тур

Енергетик-БГУ – Динамо Брест – 2:1

Голи: Бакіч, 40, Юдчіц, 47 – Кисляк, 90+4

Мілевський сповістив про близьке повернення до Києва

Динамо напередодні мало серйозні кадрові втрати. Хачеріді ще не відбув дискваліфікацію за скандальне вилучення, а Нойок у попередньому турі отримав вже четверту жовту картку, тому пропускав звітну зустріч через перебір попереджень. Несподівано опинився на лаві для запасних і Мілевський.

Без українців у складі брестська команда дуже блідо виглядала в першому таймі і закономірно пропустила перед свистком на перерву. Початок другої половини погіршив ситуацію, адже Динамо пропустило вдруге. Загалом, другий тайм гості провели значно краще. Не останню роль у цьому відіграв Мілевський, який вийшов на поле на 62-й хвилині, але створити камбек не вдалося. Лише у компенсований час Кисляк відіграв один м'яч.

Після цієї поразки Динамо залишилося на 6-й сходинці турнірної таблиці чемпіонату Білорусі, маючи 13 очок. Енергетик-БГУ набрав 18 пунктів та зрівнявся з лідером першості – Торпедо.

"На цих чудових надіях Динамо можна хитро заробити": Циганков і ще 3 українці, яких рекомендують у топ-клуб АПЛ