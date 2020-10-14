"Гірники" ведуть переговори з Флуміненсе щодо оренди 21-річного гравця, інформує Globoesporte.

Директор меддепартаменту Шахтаря розповів про ситуацію з коронавірусом у таборі "гірників"

Бразильський гранд шукав підсилення на лівий фланг і звернув увагу на таланта Шахтаря. Йшлося виключно про оренду, яка нібито влаштовувала чемпіонів України. Переговори просувалися успішно, допоки у складі донеччан не виявили спалах коронавірусу. Незабаром команда Каштру розпочне виступи в Лізі чемпіонів, і універсальний Сіпрано може стати в нагоді під час кадрової кризи. Зараз угода стоїть на паузі.

Додамо, що два роки тому Шахтар придбав Сіпріано у Сан-Паулу за один мільйон євро, але бразилець поки не зміг закріпитися воснові "гірників".

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