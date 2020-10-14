"Горняки" ведут переговоры с Флуминенсе по аренде 21-летнего игрока, информирует Globoesporte.

Директор меддепартамента Шахтера рассказал о ситуации с коронавирусом в лагере "горняков"

Бразильский гранд искал усиление на левый фланг и обратил внимание на таланта Шахтера. Речь шла исключительно об аренде, которая якобы устраивала чемпионов Украины. Переговоры продвигались успешно, пока в составе дончан не выявили вспышку коронавируса. Вскоре команда Каштру начнет выступления в Лиге чемпионов, и универсальный Сипрано может пригодиться во время кадрового кризиса. Сейчас соглашение стоит на паузе.

Добавим, что два года назад Шахтер приобрел Сиприано у Сан-Паулу за один миллион евро, но бразилец пока не смог закрепиться в основе "горняков".

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