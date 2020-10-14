"Футбол 24" зібрав тріумфальну реакцію експертів та відомих уболівальників після матчу 4-го туру Ліги націй Україна – Іспанія (1:0).

Ну що, ви вже повірили в це?!

Після нищівної ганьби у Парижі і заслуженої поразки від Німеччини, у вкрай ослабленому складі, під жахливим психологічним пресингом збірна України таки зуміла зібратися на вирішальний бій.

Україна – Іспанія – 1:0 – відео гола Циганкова та огляд матчу

Перша в історії перемога над Іспанією не лише відроджує бойовий дух команди Шевченка, а ще й практично гарантує збереження прописки в елітному дивізіоні Ліги націй.

Зрозуміло, що блогосфера не поскупилася на компліменти.

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Скаут Алекс Великих традиційно зробив проміжні підсумки за мотивами першого тайму.

Ключовий епізод матчу – гол Віктора Циганкова. Архіваріус Артур Валерко одразу нагадує про гучний зашквар іспанської преси, який трапився перед поєдинком.

Заступник головреда Трибуни Володимир Гарець розвиває тему.

Фінальний свисток. Сергій Тищенко, журналіст Футбол 24 і Gazeta.ua, ділиться своїми почуттями.

Екс-хавбек національної збірної, учасник ЧС-2006 Максим Калініченко готовий відкорковувати шампанське.

Відомий телеведучий Євген Зінченко вбачає у тому, що сталося, повчальну історію.

Експертний експрес від Євгена Левченка.

Внесок голкіпера Динамо відзначає і журналіст та автор текстових онлайнів Футбол 24 Михайло Юхименко. Він просто-таки вимагає відправити Пятова на банку!

А ось Андрієві Кудирку, журналісту та автору "Золотого таланту", ще два топові скальпи подавай!

Символічний збіг важливих дат відзначає і Сергій Галюза, колишній захисник луганської Зорі.

Продюсер, телеведучий і шоумен Ігор Кондратюк: усім – респект!

Громадський активіст і блогер Сергій Стерненко вчинив переполох сусідам. А наостанок затролив піренейських піжонів.

Відомий політичний журналіст Данило Мокрик розглядає перемогу під оригінальним ракурсом.

А блогеру Романові Шрайку вдалося сформулювати новий девіз команди Шевченка.

Тепер – більш серйозно. Підсумки від Алекса Великих.

Оглядач Трибуни Олександр Сажко відзначає внесок гравців Динамо і закликає Шевченка до належних оргвисновків.

Солідарний із написаним заступник головреда журналу Футбол Андрій Шахов.

Блогер Михайло Смоловий впевнився у думці щодо попередніх прорахунків.

Леон Вургафт, футбольний оглядач із Хайфи, помітив зміну у менталітеті української команди.

Натомість В'ячеслав Заховайло, наш спеціаліст у чеському футболі, вказує на зверхність іспанців, яка їх згубила.

Підсумовують вчорашній вечір прекрасна Олександра Лобода і традиційні мемаси від Брутального футболу.

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Україна здобула історичну перемогу над Іспанією у вогняному матчі Ліги націй – героїчний Бущан і вирішальний Циганков