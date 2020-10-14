"На даний момент більшість гравців почуваються добре. Хвороба протікає безсимптомно, або з незначними симптомами.

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Щодня медична служба моніторить стан футболістів. Ті, у кого є симптоми, отримують симптоматичне лікування згідно з протоколом Міністерства охорони здоров'я України. Безсимптомні разом з тренером з фізпідготовки і медичною службою приступили до індивідуальних тренувань.

Нових випадків на даний момент не виявлено. Наступний раунд тестування для всієї команди – 15 жовтня, а для гравців і персоналу, у яких попередньо виявили коронавірус, – 18 жовтня", – сказав Скібінський у коментарі Shakhtar News.

Нагадаємо, після матчу з Десною 4 жовтня Тарас Степаненко, Андрій Пятов та ще двоє співробітників персоналу "помаранчево-чорних" здали позитивний тест на COVID-19. Вся команда відразу пішла на самоізоляцію. Результати загального тестування 8 жовтня також виявилися невтішними – 9 гравців та 9 працівників захворіли на коронавірус.

Вже за три дні, 17 жовтня, команда Каштру в рамках 6-го туру чемпіонату України прийматиме Львів. Початок зустрічі о 17:00.

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