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Шахтар може отримати серйозну суму за Зубкова – є претендент з топ-чемпіонату

2 березня 23:05 1980 Читать на русском
Шахтар може отримати серйозну суму за Зубкова – є претендент з топ-чемпіонату
Олександр Зубков / Сайт Ференцвароша

Форвард Ференцвароша Олександр Зубков, який належить Шахтарю, влітку може піти на серйозне підвищення.

Як стало відомо "Футбол 24" від добре поінформованого джерела, у послугах 23-річного гравця зацікавлена Сампдорія.

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Італійці готові розпочати переговори з Шахтарем, орієнтовна пропозиція – від 3 до 5 млн євро. Орендна угода "гірників" з Ференцварошем розрахована до кінця поточного сезону. За Transfermarkt, особистий контракт Зубкова з Шахтарем чинний до 30 червня 2022 року, а його ринкова вартість – 1,2 млн євро.

Варто зазначити, що український нападник чудово адаптувався в Угорщині, ставши одним з лідерів Ференцвароша. У активі Зубкова 9 голів та 8 асистів у 33 матчах за команду Сергія Реброва.

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Джерело: Футбол 24
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