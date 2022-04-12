У наступному сезоні 22-річний ізраїльтянин захищатиме кольори Фулхема, повідомляє Фабріціо Романо з посиланням на PercyTelegraph.

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За інформацією джерела, переговори між клубами перебувають на завершальній стадії. У Фулхемі Манор Соломон повинен замінити Фабіо Карвалью. Юний португалець влітку приєднається до Ліверпуля, який хотів його купити ще взимку.

Варто зауважити, що у наступному сезоні Фулхем знову виступатиме в АПЛ. Наразі "коттеджери" впевнено лідирують у Чемпіоншипі, за шість турів до кінця чемпіонату випереджаючи найближчого переслідувача на 10 очок при матчі в запасі.

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