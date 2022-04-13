Агенты Пини Захави и Шломи Бен Эзра закрыли трансфер Манора Соломона из Шахтера в Фулхэм. Атакующий хавбек станет игроком "коттеджеров" 1 июля, а соглашение будет рассчитано на 5 лет. "Горняки" получат за 22-летнего израильтянина 7,5 млн евро.

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Также "оранжево-черные" будут иметь право на 15% от суммы из будущей перепродажи Соломона. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в Twitter.

В Фулхэме Соломон заменит 19-летнего португальца Фабио Карвалью, который летом перейдет в Ливерпуль и попытается закрепиться в команде Юргена Клоппа.

Напомним, израильтянин перебрался в Шахтер в начале 2019 года. В текущем сезоне провел 26 матчей, забил 4 гола и отдал 2 ассиста. Соглашение Соломона с украинским клубом рассчитано до конца 2023 года.

Фулхэм в следующем сезоне, по всей видимости, снова будет выступать в АПЛ. Сейчас "коттеджеры" уверенно лидируют в Чемпионшипе, оторвавшись от зоны плей-офф на 14 очков и имея матч в запасе.

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