"Ми оглянули стадіони: у Львові – Україну, Скіф та Арену Львів, в Ужгороді – Авангард та Минай, у Тернополі – Міський стадіон імені Романа Шухевича. Ці арени серед інших претендують на проведення матчів УПЛ на заході нашої країни. Відповідно до цього клуби вже планують своє базування під час поєдинків чемпіонату України.

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За моєю інформацією, разом з Минаєм в Ужгороді планують грати Ворскла, СК Дніпро-1 та Металіст, у Львові, крім місцевих команд, буде базуватися Шахтар, у Ковалівці компанію місцевому Колосу складе Чорноморець. Інші клуби ведуть перемовини як зі стадіонами, так і з місцевими військовими адміністраціями. Адже саме місцеві військові адміністрації разом з Державною службою України з надзвичайних ситуацій будуть давати дозволи на проведення матчів УПЛ в залежності від ситуації в регіоні", – розповів Костюченко у коментарі прес-службі УАФ.

Додамо, що базова дата проведення 1-го туру чемпіонату України призначена на 23 серпня.

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