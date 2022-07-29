Беньямін Вербіч, який є одним із двох легіонерів у складі Динамо (інший – Томаш Кендзьора), близький до переходу в Панатінаїкос. 20-разовий чемпіон Греції узгодив підписання вінгера збірної Словенії.

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Після кількох тижнів перемовин із гравцем грецький клуб закрив трансфер 28-річного Вербіча. Словенець в усній формі погодив з Панатінаїкосом угоду на три роки, скориставшись правилом ФІФА безперешкодно припиняти співпрацю з українськими клубами через війну.

Єдине, що залишилося узгодити – чи допоможе Беньямін київському Динамо у третьому раунді кваліфікації ЛЧ проти австрійського Штурма. Це стане відомо у найближчі день-два, повідомляє Sportday.gr.

Ігор Суркіс змирився з безкоштовною втратою легіонера, але намагається вмовити Вербіча залишитися до кінця контракту, який чинний до кінця поточного року. На думку президента Динамо, потенційна гра в груповому турнірі Ліги чемпіонів дозволить Беньяміну знайти собі кращий клуб, ніж Панатінаїкос, і перейти на вигідніших для себе умовах. Про це стверджує той же грецький ЗМІ.

Вербіч перебрався в Динамо на початку 2018-го з Копенгагена за 4 млн євро. Другу половину сезону 2021/22 словенець відіграв у складі варшавської Легії на правах оренди, після чого повернувся до Києва.

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