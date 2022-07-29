Первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко рассказал об инспекции украинских стадионов и о том, где будут базироваться некоторые клубы УПЛ.

"Мы осмотрели стадионы: во Львове – Украину, Скиф и Арену Львов, в Ужгороде – Авангард и Минай, в Тернополе – Городской стадион имени Романа Шухевича. Эти арены среди других претендуют на проведение матчей УПЛ на западе нашей страны. Согласно этому, клубы уже планируют свое базирование во время поединков чемпионата Украины.

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По моей информации, вместе с Минаем в Ужгороде планируют играть Ворскла, СК Днепр-1 и Металлист, во Львове кроме местных команд будет базироваться Шахтер, в Ковалёвке компанию местному Колоссу составит Черноморец. Остальные клубы ведут переговоры как со стадионами, так и с местными военными администрациями. Ведь именно местные военные администрации вместе с Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям будут давать разрешения на проведение матчей УПЛ в зависимости от ситуации в регионе", – рассказал Костюченко в комментарии пресс-службе УАФ.

Добавим, что базовая дата проведения 1-го тура чемпионата Украины назначена на 23 августа.

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