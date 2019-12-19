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Шахтар у День святого Миколая подарував дітям 2 тисячі клубних футболок

11:24 106 Читать на русском
Шахтар у День святого Миколая подарував дітям 2 тисячі клубних футболок
Тренери Шахтаря привітали дітей зі святом Миколая / ФК Шахтар

Донецький Шахтар продовжує продовжує благодійну традицію до Дня святого Миколая.

В цьому році 2 тисячі дітей проекту "Давай, грай!" із 23 населених пунктів України отримають ігрові футболки "гірників", інформує офіційний сайт донецького клубу.

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На майданчиках проекту в Харкові і Запоріжжі тренери Шахтаря Вітор Северіно, Антоніу Феррейра і Жозе Кошта особисто передали подарунки від команди юним футболістам.

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