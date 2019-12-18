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Шовковський: Зараз Динамо – команда середнього рівня, я б Шахтар поставив вище

00:10 282 Читать на русском
Шовковський: Зараз Динамо – команда середнього рівня, я б Шахтар поставив вище
Олександр Шовковський / фото із соцмереж

Колишній капітан Динамо Олександр Шовковський проаналізував ситуацію в київському клубі.

"Шанси Михайличенка досягнути успіху в Динамо? Я не буду відповідати на це запитання. Це некоректно з мого боку. Тим більше, що хто такий тренер Олександр Шовковський, а хто – тренер Олексій Михайличенко? На сьогоднішній день я – починаюча одиниця, яка нічого не досягла. А він – людина, яка здобула багато перемог, була головним тренером Динамо і національної збірної України. Порівнювати некоректно.

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Я можу сказати, що функціонально команда готова. І це заслуга Олексія Олександровича. Вболівальники завжди будуть вимагати від тренера результат. І коли тренер погоджується на те чи інше рішення, то він повинен розуміти, що в такій команді, як Динамо, завжди результат буде стояти на першому місці.

Я погоджуся зі словами Олександра Хацкевича, що на сьогоднішній день київське Динамо – це команда середнього рівня. Топ-клуб – це команда, яка постійно грає в Лізі чемпіонів, виходить з групи і продовжує боротьбу.

На сьогоднішній день Шахтар вищий рівнем, ніж Динамо. У межах українських реалій, так, це топ-клуб, але і Динамо тут теж топ-команда. А ось в межах світового або європейського рівня... Я б все одно Шахтар поставив вище, ніж Динамо.

Мені небайдужа доля Динамо. Я переживаю все, що відбувається і навколо клубу, і за результат, і за інші моменти. Я бачу такі моменти, на які реагую, як гравець. Але щоб створити топ-клуб, потрібно мати можливості. Можливості для президента, інвесторів та інших. Я цього боку взагалі не знаю", – розповів Шовковський в ефірі Вацко Light.

Нагадаємо, під керівництвом Михайличенка Динамо вилетіло з Ліги Європи та відстає від Шахтаря на 14 очок.

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Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Олександр Шовковський Олександр Шовковський Динамо Динамо
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