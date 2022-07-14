Наталія Ємченко – директорка зі зв’язків з громадськістю та комунікацій SCM – анонсувала представлення нового наставника "гірників".

"Завтра (у четвер – прим. "Футбол 24") оголосимо ім'я нового тренера ФК Шахтар", – написала Ємченко у Facebook.

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У коментарі до допису увірвався Вахтанг Кіпіані – відомий український журналіст, автор, історик та публіцист. "Я не можу, мене з війська не відпустять", – написав Вахтанг Теймуразович, повеселивши читачів.

Нагадаємо, Роберто Де Дзербі покинув Шахтар після неповного року роботи в Україні. Його наступником повинен стати хорват Ігор Йовічевіч, який донедавна тренував СК Дніпро-1.

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