Наталья Емченко – директор по связям с общественностью и коммуникациям SCM – анонсировала представление нового наставника "горняков".

"Завтра (в четверг – прим. "Футбол 24") объявим имя нового тренера ФК Шахтер", – написала Емченко в Facebook.

Шахтер официально закрыл клубный телеканал

В комментарии к сообщению ворвался Вахтанг Кипиани – известный украинский журналист, автор, историк и публицист. "Я не могу, меня из войска не отпустят", – написал Вахтанг Теймуразович, повеселив читателей.

Напомним, Роберто Де Дзерби покинул Шахтер после неполного года работы в Украине. Его преемником должен стать хорват Игор Йовичевич, до недавних пор тренировавший СК Днепр-1.

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