В 11-му турі юнацької першості України луганці каменя на камені не залишили від донеччан. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат України U-19, 11-й тур

Шахтар U-19 – Зоря U-19 – 0:6

Голи: Нагнойний, 7, Гільєрме, 58, Сміян, 61, Козик, 65 (аг.), Фарина, 89 (аг.), Легостаев, 90

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Шахтар, який до цього матчу жодного разу не програвав у поточному чемпіонаті України, пропустив від Зорі вже на 7-й хвилині. Денис Нагнойний вдало замкнув простріл від Гільєрме і відкрив рахунок у матчі. До перерви ситуація на полі не змінилась, а після відпочинку луганці влаштували справжнє приниження донеччанам, забивши ще п'ять разів.

Варто зазначити, що два голи господарі "подарували" самі собі: Козик зрізав м'яч у власні ворота після прострілу Хланя, а Фарина просто опинився на шляху сфери, яку з лінії воріт намагався вибити Роспутько.

Нагадаємо, ця поразка стала для Шахтаря U-19 першою у поточному сезоні – до цього у команди було 10 поспіль перемог і 3 пропущених голи (при 33-х забитих). "Гірники" з 30-ма очками продовжують очолювати турнірну таблицю, Динамо відстає на 5 очок і йде другим, а Зоря з 20-ма пунктами – шоста.

До слова, вже 19-го жовтня "помаранчево-чорні" зіграють в юнацькій Лізі чемпіонів проти Реала.

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