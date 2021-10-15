Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі визначився із гравцями, які зможуть зіграти у матчі 11-го туру УПЛ проти Зорі.

До заявки "гірників" потрапили 22 гравці, повідомляє офіційний твіттер клубу. Відзначимо відсутність центрального захисника Сергія Кривцова, який повністю відіграв матчі проти Фінляндії і Боснії та Герцеговини у складі збірної України.

Динамо і Шахтар разом оновили лави запасних на НСК Олімпійський: є перші кадри

Воротарі: Трубін, Пятов, Шевченко.

Захисники: Додо, Вітао, Марлон, Матвієнко, Конопля, Ісмаїлі, Бондар.

Півзахисники: Степаненко, Майкон, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Соломон, Мудрик, Патрік, Судаков, Педрінью.

Нападники: Сікан, Фернандо.

Додамо, що поєдинок Шахтар – Зоря відбудеться вже сьогодні, 15 жовтня, початок о 17:00. "Гірники" наразі другі з 23 очками в активі, а луганці з 20 пунктами посідають четверту сходинку.

Шахтар – Зоря: анонс матчу УПЛ