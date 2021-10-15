Шахтар оприлюднив заявку на гру із Зорею – Де Дзербі не зможе розраховувати на ветерана
Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі визначився із гравцями, які зможуть зіграти у матчі 11-го туру УПЛ проти Зорі.
До заявки "гірників" потрапили 22 гравці, повідомляє офіційний твіттер клубу. Відзначимо відсутність центрального захисника Сергія Кривцова, який повністю відіграв матчі проти Фінляндії і Боснії та Герцеговини у складі збірної України.
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Воротарі: Трубін, Пятов, Шевченко.
Захисники: Додо, Вітао, Марлон, Матвієнко, Конопля, Ісмаїлі, Бондар.
Півзахисники: Степаненко, Майкон, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Соломон, Мудрик, Патрік, Судаков, Педрінью.
Нападники: Сікан, Фернандо.
Додамо, що поєдинок Шахтар – Зоря відбудеться вже сьогодні, 15 жовтня, початок о 17:00. "Гірники" наразі другі з 23 очками в активі, а луганці з 20 пунктами посідають четверту сходинку.