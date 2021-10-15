В 11-м туре юношеского первенства Украины луганчане камня на камне не оставили от дончан. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Украины U-19 11-й тур

Шахтер U-19 – Заря U-19 – 0:6

Голы: Нагнойный, 7, Гильерме, 58, Смеян, 61, Козык, 65 (аг.), Фарина, 89 (аг.), Легостаев, 90

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Шахтер, который до этого матча ни разу не проигрывал в текущем чемпионате Украины, пропустил от Зари уже на 7-й минуте. Денис Нагнойный удачно замкнул прострел от Гильерме и открыл счет в матче. До перерыва ситуация на поле не изменилась, а после отдыха луганчане устроили настоящее унижение дончанам, забив еще пять раз.

Стоит отметить, что два гола хозяева "подарили" сами себе: Козык срезал мяч в собственные ворота после прострела Хланя, а Фарина просто оказался на пути сферы, которую с линии ворот пытался выбить Роспутько.

Напомним, это поражение стало для Шахтера U-19 первым в текущем сезоне – до этого у команды было 10 подряд побед и 3 пропущенных гола (при 33-х забитых). "Горняки" с 30-ю очками продолжают возглавлять турнирную таблицу, Динамо отстает на 5 очков и идет вторым, а Заря с 20-ю пунктами – шестая.

К слову, уже 19-го октября "оранжево-черные" сыграют в юношеской Лиге чемпионов против Реала.

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