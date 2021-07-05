Шахтар проводить третій спаринг на зборах у Австрії. Суперник – німецький Тюркгюджю. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Шахтар – Тюркгюджю стартував о 18:00 за Києвом. Це третій контрольний поєдинок "гірників" на зборах у Австрії – в першій грі підопічні Роберто Де Дзербі розгромили Санкт-Йоганн з рахунком 5:0, а в другому матчі програли польському Ракуву (1:2).

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Тюркгюджю виступає в третьому дивізіоні Німеччини. Команда базується в Мюнхені та виступає на місцевому Олімпіаштадіоні. Клуб заснований в 1975 році представниками турецької діаспори. У сезоні 2020/21 Тюркгюджю фінішував на 13-й позиції турнірної таблиці.

Зауважимо, що місце у стартовому складі отримали Анатолій Трубін та Георгій Судаков. Обоє лише вчора приєдналися до лав "гірників" після повернення зі збірної України. Дивитися матч Шахтар – Тюркгюджю онлайн можна на Shakhtar TV.

Стартовий склад Шахтаря: Трубін – Конопля, Мампассі, Танковський, Сіпріано – Маркос Антоніо, Бондаренко – Очеретько, Судаков, Соломон – Дентінью.

Запасні: Шевченко, Пузанков, Додо, Булеза, Марлон, Корнієнко, Майкон, Тете, Патрік, Педрінью, Мудрик, Сікан, В'юнник.

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