Шахтар і Ракув зустрілися на зборах у Австрії (1:2). Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Товариський матч

Шахтар – Ракув – 1:2

Голи: Соломон, 81 – Кун, 14, Лопес, 72 (пен)

Шахтар (стартовий склад): Шевченко – Додо, Вітао, Марлон, Корнієнко – Алан Патрік, Майкон – Тете, Мудрик, Педрінью – Траоре.

Матч Шахтар – Ракув стартував о 18:00 за Києвом. Це другий контрольний поєдинок "гірників" на зборах у Австрії – в першій грі підопічні Роберто Де Дзербі розгромили Санкт-Йоганн з рахунком 5:0.

Шахтар – Санкт-Йоганн: Де Дзербі дебютував феєричним погромом, блиск Мудрика, новачки уже роблять гру

Сьогоднішнім суперником Шахтаря став Ракув – віце-чемпіон Польщі та володар Кубка країни сезону 2020/21. Минулий сезон став найуспішнішим в історії команди з Ченстохови, яку очолює польський наставник Марек Папшун. Місце у стартовому складі "гірників" знову отримали всі новачки – Марлон, Педрінью та Лассіна Траоре. Та й взагалі, порівняно з першим спарингом Де Дзербі змінив лише голкіпера.

Зауважимо, що до табору Шахтаря вже приєдналися Анатолій Трубін і Георгій Судаков, які перебували на чемпіонаті Європи у складі збірної України (щоправда, на поле не виходили). Обоє прилетіли з Італію не до Києва разом зі збірною, а в Австрію, приєднавшись до свого клубу.

Перший момент виник біля воріт Олексія Шевченка, але кіпер не вступив у гру – м'яч пролетів повз ворота. "Гірники" здивували введенням м'яча у гру, обмінявшись кількома передачами у своєму штрафному майданчику в умовах активного пресингу суперника. На 5-й хвилині Шевченко вперше зіграв на виході, перервавши простріл Тудора з правого флангу атаки Ракува. В наступному епізоді вже поперечина зіграла за Шахтар після потужного удару Арака метрів з 13-ти. Значно активніше провела польська команда перші хвилини гри.

Шахтар відповів дальнім ударом Педрінью, який призвів до кутового. А на 14-й хвилині Ракув забив. Арак протягнув м'яч і віддав на Куна, удар якого з лінії штрафного став результативним – м'яч влетів у правий від Олексія Шевченка кут воріт. Перший пропущений гол Шахтаря під керівництвом Роберто Де Дзербі.

"Гірники" забрали м'яч під свій контроль, але моментів біля воріт віце-чемпіона Польщі не було. Лассіна Траоре був відрізаний від партнерів і змушений був лише пресингувати суперників, сподіваючись на помилку. Натомість активно діяв Михайло Мудрик, який раз за разом брав гру на себе і заробив кілька фолів. Центрфорвард Шахтаря міг вийти віч-на-віч з воротарем, проте той ціною свого здоров'я випередив Лассіну, отримавши по голові внаслідок зіткнення. Жовта для нападника з Буркіна-Фасо.

Шахтар – Ракув – 1:2 – відео голів та огляд першої поразки Де Дзербі

Траоре отримав мяч у штрафному, грамотно поставив корпус і скинув назад на Патріка. Удар Алана парирував Ковачевіч, а добивання Тете було невлучним. Додав Шахтар – передусім, завдяки активності Траоре. Саме Лассіна спершу посадив суперника на жовту, а згодом ефектно обіграв Невуліса та пробив по воротах – рикошет і кутовий. Ще один удар – цього разу Педрінью – був занадто слабкий, тому кіпер забрав м'яч. Притисли "гірники" своїх опонентів – за такої гри гол у ворота Ракува здавався питанням часу.

Але рахунок ледь не став 0:2. Кун пробив з гострого кута, Шевченко відбив перед собою, а добивання Цебулі з вбивчої позиції було невдалим. Неоднозначний перший тайм від віце-чемпіона України. Начебто і мав Шахтар кілька моментів, головна заслуга в яких належить Траоре, але і Ракув цілком міг піти на перерву з перевагою у два м'ячі.

На другий тайм Шахтар вийшов у тому ж складі (за винятком Соломона, який замінив Мудрика) і одразу ледь не пропустив. Кутовий польської команди завершився неточним ударом Рундіча з лінії воротарського. Сербський захисник Ракува випередив Шевченка, але вразити ворота не зумів.

На 54-й хвилині Траоре міг зрівняти рахунок, але стійка та голкіпер врятували поляків від пропущеного м'яча. Знову притис Шахтар, на що Ракув відповідав переважно зі стандартів, які змушували нервувати Шевченка і захист "гірників". В середині другого тайму Де Дзербі змінив всю команду – на полі залишилися лише Вітао, Соломон та Олексій Шевченко.

Але це не допомогло "гірникам" зрівняти рахунок. Більше того – арбітр призначив пенальті у ворота Шахтаря за безглуздий фол Сіпріано. М'яч вже вилітав зі штрафного, проте бразилець зачепив опонента. Лопес свій шанс реалізував – 0:2.

Завдання Шахтаря ускладнював ще й дощ, який ішов протягом майже всього матчу, а ближче до завершення гри перетворився у зливу. Зрозуміло, що за такої гри будувати комбінаційну гру було непросто. Траоре, який був найгострішим у складі "помаранчево-чорних" та за допомогою своїх габаритів завдав суперникам чимало проблем, вже пішов з поля. Без нього гостроти поблизу воріт Ракува стало менше.

Але на 81-й хвилині Шахтар таки скоротив відставання. Манор Соломон на швидкості увійшов у штрафний з лівого флангу та пробив у ближній кут. Голкіпер Ракува не був готовий до такого рішення. 1:2. Це був останній гол у матчі – Роберто Де Дзербі зазнав першої поразки у статусі головного тренера "помаранчево-чорних".

Траоре – гравець матчу

Саме 20-річний нападник був найгострішим у складі Шахтаря. Конкуренцію йому міг скласти хіба що Михайло Мудрик, який знову провів пристойний поєдинок, але гравці Ракува знайшли протидію українському хавбеку у вигляді персональної опіки та низки фолів.

Натомість з Траоре віце-чемпіони Польщі впоратися не могли. Новачок, який перебрався з Аякса, у перші хвилини майже не отримував м'яч, зате потім став головною ударною силою "гірників". Захист Ракува ледь-ледь стримував фактурного гренадера, який лише дивом пішов з поля без забитого м'яча. Саме Траоре створив момент для Патріка, удар якого потягнув голкіпер. Лассіна міг забивати і сам, проте не пощастило. Враховуючи силовий стиль українського чемпіонату, Траоре повинен стати в пригоді. Саме він розпочне сезон як основний форвард команди Де Дзербі, адже у Жуніора Мораєса попереду ще кілька місяців відновлення.

На фоні форварда збірної Буркіна-Фасо інші гравці атакувальної групи не надто вразили. Так, Соломон все ж забив, але непрості погодні умови не дозволили технічному ізраїльтянину продемонструвати свої найкращі якості. Педрінью не запам'ятався майже нічим, окрім одного удару по воротах, а Тете взагалі розчинився на полі – той же Додо на правому фланзі був куди помітнішим.

Захист Шахтаря не вразив – Ракув завдав чимало проблем

Якщо скромний Санкт-Йоганн не зміг нічого протиставити Шахтарю, то з віце-чемпіоном Польщі була значно нервовіша гра. Оборона "гірників" на чолі з новачком, але досвідченим Марлоном, помітно нервувала, а Ракув міг забити навіть більше, ніж два м'ячі, якби у атакувальних футболістів польської команди було трохи більше майстерності.

Чи не кожен стандарт Ракува ніс певну загрозу для воріт Олексія Шевченка. Поляки своїми активними переміщеннями на половині поля Шахтаря регулярно заплутували захисників віце-чемпіона України. Щоправда, варто відзначити, що команди перебувають в дещо різному фізичному стані, адже у Ракува сезон 2021/22 стартує швидше. Та й загалом захист Шахтаря мав експериментальний вигляд, адже з різних причин все ще поза грою перебувають Бондар, Ісмаїлі, Кривцов та Матвієнко.

Динамо зіграло внічию з Лозанною-Спорт – команда Луческу знову без перемоги та з низкою проблем