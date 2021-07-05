Шахтар придбав Лассіна Траоре з Аякса за 10 мільйонів євро. "Футбол 24" знайомить з новим центрфорвардом "гірників" і його шляхом до України.

Досьє

Повне ім'я: Лассіна́ Шамсте Судін Франк Траоре́

Країна: Буркіна-Фасо

Дата народження: 12 січня 2001

Зріст: 183 сантиметри

Амплуа: центральний форвард

Сильна нога: права

Історія переходів: Рахімо (Буркіна Фасо) → Аякс Кейптаун (Південна Африка) → Аякс (Нідерланди) → Шахтар

Шахтар оголосив про підписання Траоре

Лассіна Траоре виховувався у футбольній сім'ї. Батько грав на професіональному рівні, а мати взагалі була капітаном збірної Буркіна-Фасо. "Я завжди думав, що мама – найкраща футболістка країни. Справжня "десятка", технічно обдарована та креативна", – розповідає Лассіна.

Траоре в юному віці грав босоніж – звичайна практика в Африці, так футболісти краще освоюють техніку роботи з м'ячем. У 16 років він потрапив на радари Аякса завдяки агенту Рону Грунеру, але до повноліття не міг переїхати в Амстердам. Тому проміжним пунктом для Лассіна обрали південноафриканський Аякс з Кейптауна. Там мали навчити його правильного ставлення до футболу та дати ази тактичної підготовки.

У Південній Африці він також не міг грати на дорослому рівні, тому до 18 років виключно тренувався і виходив у спарингах. Лассіна готував себе до Аякса: вчив англійську та нідерландську, набирав м'язову масу. Спортдир Аякса Марк Овермарс поїхав на товариський турнір подивитися на Траоре. Реакція не надихала: "Лассіна – гладкий". Клуб відправив форварду персонального фітнес-тренера.

На початку 2019-го Траоре прибув в Аякс і був приголомшений рівнем команди. На першому тренуванні йому довелося грати проти де Лігта. "Він просто знищував мене, роздягав до трусів. У плані фізики нас можна порівняти, але Маттейс ще й дуже швидкий. Він постійно відбирав у мене м'яч. Тоді я зрозумів, наскільки великий крок потрібно зробити. Довелося багато працювати", – пригадує буркінієць.

Вже через декілька місяців Лассіна сидів на лаві запасних Аякса у півфіналі Ліги чемпіонів, але за дорослу команду в першому сезоні майже не грав. Наступну кампанію форвард розпочав у Йонг Аяксі. До зими він настріляв 13 голів і 6 асистів у 17 матчах Ерстедівізі. І з грудня вже залучався в основну команду. Всі захоплювалися його прогресом.

Сезон-2020/21 розпочався для африканця чудово. Він з гравця ротації перетворився в основного форварда, а 24 жовтня переписав історію. Аякс на виїзді розбив Венло з рекордним для клубу рахунком 13:0, а Траоре показав свій бомбардирський талант – 5 голів і 3 асисти. Лассіна став першим після Марко ван Бастена, хто оформив пента-трик в Ередивізі. Ще через декілька днів він забив Аталанті в Лізі чемпіонів.

А потім Траоре отримав травму. Не важку, але вона стала фатальною для його перспектив в Аяксі. Взимку він випав з гри на півтора місяця, а коли повернувся – відвоювати місце в основі вже не зумів. Ба більше, Лассіна взагалі залишився без ігрової практики через високу конкуренцію. Спрогресував юний Броббі, прийшов за великі кошти Аллє – і Траоре засів глибоко в запас. Навіть у єврокубках, де не міг грати Аллє, Ерік Тен Хаг не використовував африканця.

У Нідерландах трансфер Траоре в Шахтар сприйняли позитивно. 10 мільйонів за футболіста, який півроку не грав у Ередивізі. 20-річного форварда через зовнішність і стиль гри порівнюють з Лукаку: такий же пластичний, має сильний точний удар. Однак місцеві аналітики скептично налаштовані щодо його перспектив.

"Траоре ніколи не досягне рівня Лукаку, чи навіть Холанда. Він фізично сильний, але йому бракує швидкості, техніки в роботі з м'ячем і бачення поля. Траоре не годиться для ролі основного форварда на найвищому рівні", – пише екс-гравець збірної Нідерландів Вім Кіфт.

Ганс Вонк, в якого Траоре жив у Кейптауні, відзначає, що м'язова маса не пішла форварду на користь: "Коли Лассіна тільки прийшов до нас, у нього була грація Клюйверта. Зараз він її втратив і перетворився в гору мускул".

А от Марк Овермарс тактично гнув свою лінію і не припиняв хвалити Траоре: "У нього є талант, з цим не посперечаєшся. Це основа всього. Лассіна має те, що є рідкістю для африканських футболістів – точний удар "щокою". Він прогресує в результативності, прекрасно вміє прикривати м'яч корпусом і підігрувати партнерам. Я не кажу, що він вже все вміє, але дуже швидко схоплює".

При всій критиці з Нідерландів трансфер Шахтаря виглядає вдалим. В особі Траоре "гірники" отримують якісного футболіста на проблемну позицію – єдиний солідний форвард Мораєс травмований. Лассіна має хороші перспективи, але вже зараз готовий грати в основі та робити результат.

По-перше, новачок покращить гру Шахтаря на другому поверсі. По-друге, Траоре не є обмеженим форвардом. Він націлений на гру в чужому штрафному, на замикання кросів і добивання, але за потреби без проблем відходить у глибину та допомагає з розвитком атаки.

Вже з перших контрольних матчів на зборах помітно, наскільки Траоре може бути корисним для Шахтаря. Його рівня точно достатньо для УПЛ, у Лізі чемпіонів також не повинен загубитися. Африканець розглядає Шахтар проміжним пунктом перед топ-чемпіонатом. Тут він отримав другий шанс після програної конкуренції в Аяксі.

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