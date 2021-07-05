Шахтер проводит третий спарринг на сборах в Австрии. Соперник – немецкий Тюркгюджю. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Шахтер – Тюркгюджю стартовал в 18:00 по Киеву. Это третий контрольный поединок "горняков" на сборах в Австрии – в первой игре подопечные Роберто Де Дзерби разгромили Санкт-Йоханн со счетом 5:0, а во втором матче проиграли польскому Ракуву (1:2).

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Тюркгюджю выступает в третьем дивизионе Германии. Команда базируется в Мюнхене и выступает на местном Олимпиаштадионе. Клуб основан в 1975 году представителями турецкой диаспоры. В сезоне 2020/21 Тюркгюджю финишировал на 13-й позиции турнирной таблицы.

Заметим, что место в стартовом составе получили Анатолий Трубин и Георгий Судаков. Оба только вчера присоединились к рядам "горняков" после возвращения из сборной Украины. Смотреть матч Шахтер – Тюркгюджю онлайн можно на Shakhtar TV.

Стартовый состав Шахтера: Трубин – Конопля, Мампасси, Танковский, Сиприано – Маркос Антонио, Бондаренко – Очеретько, Судаков, Соломон – Дентиньо.

Запасные: Шевченко, Пузанков, Додо, Булеза, Марлон, Корниенко, Майкон, Тете, Патрик, Педриньо, Мудрик, Сикан, Вьюнник.

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