Шахтар проводить контрольний матч з сербською Црвеною Звездою на зборах в Туреччині. Склади й посилання на онлайн-відеотрансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Шахтар – Црвена Звезда стартує о 16:00 за київським часом. Сьогодні, 31 січня, донецький клуб повинен був провести два спаринги, але ранкову зустріч зі словенською Мурою скасували через позитивні тести на COVID-19 у таборі суперника. Црвена Звезда – чинний чемпіон і лідер чемпіонату Сербії. Очолює команду легендарний Деян Станковіч – колишній гравець Лаціо та Інтера. Пряму трансляцію матчу Шахтар – Црвена Звезда можна переглянути на Shakhtar.TV.

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Шахтар: Пятов, Маркіньйос, Бондар, Кривцов, Болбат, Майкон, Судаков, Марлос, Коноплянка, Тете, Фернандо

Црвена Звезда: Борян, Гаїч, Дегенек, Мілуновіч, Родіч, Саного, Ніколіч, Іваніч, Бен, Бакайоко, Фальчінеллі