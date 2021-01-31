"Гірники" стикнулись з черговим форс-мажором на зборах і вимушені корегувати графік підготовки до другої частини сезону.

Донецький Шахтар на зборах у турецькому Белеку вже втретє змушений змінювати розклад товариських матчів.

Луческу: Як тільки я перестав спілкуватися з Ахметовим напряму – все змінилося

Нагадаємо, спочатку замість Слована суперником "гірників" став Сілекс, а згодом матч проти Марібора довелося скасовувати через спалах коронавірусу в словенській команді.

Схожа ситуація виникла і напередодні. Товариський матч між командою Каштру та словенською Мурою не відбудеться через позитивні тести на COVID-19 у гравців суперника, повідомляє офіційний сайт "помаранчево-чорних". Спаринг мав відбутися сьогодні о 10:00. Таким чином, 31 січня гірники зіграють лише з Црвеною Звездою. Початок зустрічі о 16:00.

Шахтар – Сілекс: вдале завершення збору, розкішні голи українців, мовчанка форвардів і збереження головної проблеми