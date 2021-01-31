Шахтер – Црвена Звезда: онлайн-трансляция спарринга "горняков" в Турции
Шахтер проводит контрольный матч с сербской Црвеной Звездой на сборах в Турции. Склады и ссылка на онлайн-видеотрансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".
Матч Шахтер – Црвена Звезда стартует в 16:00 по киевскому времени. Сегодня, 31 января, донецкий клуб должен был провести два спарринга, но утреннюю встречу со словенской Мурой отменили из-за положительных тестов на COVID-19 в лагере соперника. Црвена Звезда – действующий чемпион и лидер чемпионата Сербии. Возглавляет команду легендарный Деян Станкович – бывший игрок Лацио и Интера. Прямую трансляцию матча Шахтер – Црвена Звезда можно посмотреть на Shakhtar.TV.
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Шахтер: Пятов, Маркиньос, Бондарь, Кривцов, Болбат, Майкон, Судаков, Марлос, Коноплянка, Тете, Фернандо
Црвена Звезда: Борян, Гаич, Дегенек, Милунович, Родич, Саного, Николич, Иванич, Бен, Бакайоко, Фальчинелли
Состав «Шахтера» на матч с «Црвеной Звездой»— FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 31, 2021
Смотрите прямую трансляцию игры #ШахтерЦрвенаЗвезда эксклюзивно на Shakhtar TV и в Shakhtar Club https://t.co/okA2CuCEX2 pic.twitter.com/GZuJ1yFf4P