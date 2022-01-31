Контрольний матч

Шахтар – Црвена Звезда – 3:2

Голи: Мудрик, 13, Нерес, 18, 72 – Драговіч, 58, Омойжуанфо, 68

Нереалізований пенальті: Павков, 78

Склад Шахтаря у першому таймі: Трубін – Додо, Марлон (Бондар, 42), Матвієнко, Ісмаїлі – Майкон, Антоніо – Нерес, Педрінью, Мудрик – Мораєс.

Склад Шахтаря у другому таймі: Трубін – Тобіас, Бондар, Вітао, Корнієнко – Степаненко, Бондаренко – Тете, Судаков, Фернандо – Нерес.

Шахтар розпочав зимові збори з розгрому Вольфсберга, а в наступному матчі не зумів дотиснути Маріуполь. У третьому спарингу "гірники" зустрічалися з чемпіоном Сербії. На Црвену Звезду тренери Шахтаря з перших хвилин виставили фактично оптимальний склад. Привертала до себе увагу поява Антоніо в центрі поля замість Степаненко.

Де Дзербі вимагає у футболістів фанатично коротко розігрувати від власних воріт. Шахтар виманював сербів у пресинг навіть у штрафному майданчику, а потім через дрібний пас виходив в атаку. Обрізки траплялися, але загалом "гірники" добре працювали під тиском. Помітний прогрес.

Шахтарю довго не вдавалося побудувати осмислену атаку. Вся гострота йшла після різких переведень на правий фланг. Нерес і Додо чіплялися за м'яч і намагалися загострювати. У підсумку це спрацювало. Додо віддав кілька перспективних передач у штрафний майданчик, а Нерес започаткував перший гол.

Новачок накрутив опонентів, відпасував назад Майкону, а той вирізав шикарний навіс. Відгукнувся на пас, що дивно, Мудрик. Михайло вистрибнув з-за спин захисників і головою переправив м'яч у сітку. Шахтар незабаром подвоїв перевагу – Майкон зі штрафного пробив у каркас воріт, а Нерес встиг на добивання. Перший гол Давіда у футболці Шахтаря.

Нерес – єдиний польовий гравець, якого Де Дзербі лишив на другий тайм. Бразильця спробували в центрі атаки – там він виглядав гірше, ніж на фланзі. До перерви на вістрі атаки діяв Мораєс, який ефективно відтягувався в глибину та комбінував з партнерами. Мудрик використовував свою швидкість, щоб створювати проблеми захисникам Црвени Звезди, зокрема Драговічу.

Црвена Звезда грала досить грубо. Серби не соромилися йти в жорсткі підкати: Педрінью покалічили, а Марлона травмували. Бразильський центрбек не дограв свій тайм. Довгий час Црвена загрожувала донецьким воротам тільки зі стандартів. Згодом з'явилися й моменти з гри. Але Трубін був на висоті. Наш голкіпер виграв у Омойжуанфо вихід сам на сам, а потім потягнув удар впритул від того ж форварда.

Трубін пропустив вже у другому таймі. Звичайно, зі стандарту. Анатолій пішов на перехоплення, але програв повітря. М'яч відскочив до Драговіча, а колишній захисник Динамо забив Шахтарю. Александар цим не обмежився. Після чергового стандарту він підхопив м'яч і прострілив вздовж воріт – Омойжуанфо замкнув простріл. Драговіч створив камбек.

Шахтар у другому таймі значно гірше атакував. Давалася взнаки відсутність центрфорварда – простріли не знаходили адресатів. Судаков тричі здалеку цілив у кут, але в обох випадках промахнувся. Георгій реабілітувався хорошою подачею кутового. М'яч знову відскочив до Нереса, а новачок точним ударом оформив дубль і приніс "гірникам" перемогу.

Црвена Звезда могла ще раз врятуватися. Наприкінці матчу Степаненко збив у штрафному майданчику Бакайоко, а арбітр призначив пенальті. Павков підійшов до м'яча, але переграти Трубіна не зумів. Анатолій в ефектному стрибку парирував удар і зберіг перемогу.