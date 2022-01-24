Контрольний матч

Шахтар – Вольфсберг – 4:1

Голи: Судаков, 77, Мораєс, 80, 90, Тете, 88 – Лочошвілі, 37

Склад Шахтаря у першому таймі: Трубін – Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі – Майкон, Степаненко – Нерес, Патрік, Мудрик – Педрінью.

Склад Шахтаря у другому таймі: Пятов – Вінісіус, Бондар, Вітао, Корнієнко – Бондаренко, Антоніо – Тете, Судаков, Фернандо – Мораєс.

Шахтар розпочав підготовку до другої частини сезону на зборах у Туреччині. Перший спаринг "гірники" провели проти Вольфсберга – команди, яка ділить друге місце в австрійській Бундеслізі.

Коли хочеш відпрацювати гру під пресингом, кращого суперника не знайти. Австрійці майстри в цьому. Шахтар будував атаки від власних воріт, здебільшого виходив з оборони через короткий пас, залучаючи голкіпера. Вольфсберг пресингував українців навіть у штрафному майданчику.

Донеччани загалом непогано справлялися з тиском, але в середині першого тайму обрізалися перед воротами. Трубіну довелося рятувати команду, витягуючи м'яч з ближнього кута після удару Тафернера. Впало у вічі, що Шахтар активно тренував дальні передачі Трубіна.

Давід Нерес дебютував за Шахтар. Бразильський новачок намагався загострювати індивідуальними діями. Здійснив кілька проходів, віддав кілька непоганих передач. Взаєморозуміння з партнерами поки що на низькому рівні, але в перспективі Нерес може створити з Додо вбивчий дует.

Додо, до речі, прекрасний. В одному з епізодів підключився у чужий штрафний і навіть міг забивати. Також варто відзначити Мудрика, який на швидкості проскакував суперників і знайшов момент для небезпечного удару (після стінки з Патріком).

Наприкінці першого тайму Шахтар пропустив. Це був другий темп атаки після стандарту, коли захисники Вольфсберга залишилися в нашому штрафному. Ліндль подав, Трубін впорався з ударом Візінгера впритул, але першим на добивання встиг Лочошвілі.

По перерві у Шахтаря вийшов зовсім інший склад. Свіжим футболістам також довелося зіткнутися з агресивним пресингом. Австрійці давали хорошу динаміку та змушували "гірників" помилятися. Однак час від часу проходили швидкі атаки Шахтаря.

Два моменти мав Мораєс. Перший удар Жуніора голкіпер парирував у правому куті, а другий – в лівому. Дуже непогані шанси, натуралізований бразилець правильно пробивав, але воротар був на висоті. Тете виділявся дриблінгом справа. Фернандо на протилежному фланзі діяв простіше, але вивів на удар Антоніо – знову відбив воротар.

Ще один дебютант Шахтаря – Тобіас Вінісіус. Юний фулбек вийшов на праву бровку замість Додо і перевернув матч. Тобіас підключився по флангу і прострілив у центр штрафного, а там Судаков після хитрого пропуску Мораєса розстріляв ворота. Через три хвилини Вінісіус розігнав ще одну гольову атаку. Новачок навісив, Фернандо скинув під удар Мораєсу, а Жуніор переграв воротаря.

На останніх хвилинах Шахтар вже добив суперника. Бразильці впіймали Вольфсберг на помилці – легкий гол забив Тете. А четвертий м'яч ефектно поклав Мораєс. Жуніор п'ятою переправив м'яч у сітку після подачі Корнієка з кутового.