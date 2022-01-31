Контрольный матч

Шахтер – Црвена Звезда – 3:2

Голы: Мудрик, 13, Нерес, 18, 72 – Драгович, 58, Омойжуанфо, 68

Нереализованный пенальти: Павков, 78

Состав Шахтера в первом тайме: Трубин – Додо, Марлон (Бондарь, 42), Матвиенко, Исмаили – Майкон, Антонио – Нерес, Педриньо, Мудрик – Мораес.

Состав Шахтера во втором тайме: Трубин – Тобиас, Бондарь, Витао, Корниенко – Степаненко, Бондаренко – Тете, Судаков, Фернандо – Нерес.

Шахтер начал зимние сборы с разгрома Вольфсберга, а в следующем матче не сумел дожать Мариуполь. В третьем спарринге "горняки" встречались с чемпионом Сербии. На Црвену Звезду тренеры Шахтера с первых минут выставили практически оптимальный состав. Привлекало к себе внимание появление Антонио в центре поля вместо Степаненко.

Де Дзерби требует у футболистов фанатично коротко разыгрывать от собственных ворот. Шахтер выманивал сербов в прессинг даже в штрафной, а затем через мелкий пас выходил в атаку. Обрезки случались, но "горняки" хорошо работали под давлением. Заметный прогресс.

Шахтеру долго не удавалось построить осмысленную атаку. Вся острота шла после резких переводов на правый фланг. Нерес и Додо цеплялись за мяч и пытались обострять. В итоге это сработало. Додо отдал несколько перспективных передач в штрафную, а Нерес положил начало первому голу.

Новичок накрутил оппонентов, отпасовал назад Майкону, а тот вырезал шикарный навес. Откликнулся на пас, что странно, Мудрик. Михаил выпрыгнул из-за спин защитников и головой переправил мяч в сетку. Шахтер вскоре удвоил преимущество – Майкон со штрафного пробил в каркас ворот, а Нерес успел на добивание. Первый гол Давида в футболке Шахтера.

Нерес – единственный полевой игрок, которого Де Дзерби оставил на второй тайм. Бразильца попробовали в центре атаки – там он выглядел хуже, чем на фланге. До перерыва на острие атаки действовал Мораес, эффективно оттягивающийся в глубину и комбинировавший с партнерами. Мудрик использовал свою скорость, чтобы создавать проблемы защитникам Црвены Звезды, в частности, Драговичу.

Црвена Звезда играла довольно грубо. Сербы не стеснялись идти в жесткие подкаты: Педриньо покалечили, а Марлона травмировали. Бразильский центрбэк не доиграл свой тайм. Долгое время Црвена угрожала донецким воротам только со стандартов. Впоследствии появились и моменты с игры. Но Трубин был на высоте. Наш голкипер выиграл у Омойжуанфо выход один на один, а затем потянул удар в упор от того же форварда.

Трубин пропустил уже во втором тайме. Конечно, со стандарта. Анатолий пошел на перехват, но проиграл воздух. Мяч отскочил к Драговичу, а бывший защитник Динамо забил Шахтеру. Александар этим не ограничился. После очередного стандарта он подхватил мяч и прострелил вдоль ворот – Омойжуанфо замкнул прострел. Драгович сотворил камбэк.

Шахтер во втором тайме гораздо хуже атаковал. Сказывалось отсутствие центрфорварда – прострелы не находили адресатов. Судаков трижды издалека целил в угол, но в обоих случаях промахнулся. Георгий реабилитировался хорошей подачей углового. Мяч снова отскочил к Нересу, а новичок точным ударом оформил дубль и принес "горнякам" победу.