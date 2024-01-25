Шахтер торгует нового Модрича и подготовил замену Судакову за 16 млн евро – чем ответит Динамо?
25 января 21:18 - Читати українською
Шахтер проводит солидное трансферное окно даже по меркам европейских чемпионатов.
"Горняки" официально завершили 15-миллионный трансфер Кевина и близки к подписанию Марлона Гомеша. Бразилец за 16 млн евро должен стать готовой заменой Георгию Судакову. Шахтер на этом не останавливается, вмешавшись в борьбу за "нового Модрича" из Динамо Загреб.
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Динамо пока молчит. Киевляне летом ждут полуфиналиста молодежного Евро, но будет ли усиление в январе? На все эти вопросы подробно ответил Футбол 24 в новом выпуске на YouTube.
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