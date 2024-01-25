"Горняки" официально завершили 15-миллионный трансфер Кевина и близки к подписанию Марлона Гомеша. Бразилец за 16 млн евро должен стать готовой заменой Георгию Судакову. Шахтер на этом не останавливается, вмешавшись в борьбу за "нового Модрича" из Динамо Загреб.

Шахтер уверенно обыграл Лех – эксперимент с форвардом, 17-летний украинец создал гол, новая попытка забить из центра поля

Динамо пока молчит. Киевляне летом ждут полуфиналиста молодежного Евро, но будет ли усиление в январе? На все эти вопросы подробно ответил Футбол 24 в новом выпуске на YouTube.