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Шахтар та Зорю розсудить Романов, Динамо та Десну – Копієвський: суддівські призначення 7 туру УПЛ

14:53 152 Читать на русском
Шахтар та Зорю розсудить Романов, Динамо та Десну – Копієвський: суддівські призначення 7 туру УПЛ
Віталій Романов / УАФ

Комітет арбітрів УАФ опублікував прізвища арбітрів, які працюватимуть на поєдинках 7-го туру УПЛ 2019/20.

 

Центральний матч 7-го туру УПЛ між Шахтарем та Зорею розсудить Віталій Романов, передає офіційний сайт УПЛ.

Олімпік планує розпочати будівництво тренувальної бази в Києві

14 вересня, субота

Олександрія – СК Дніпро-1 – Андрій Коваленко (Полтава).

Карпати – Ворскла – Ігор Пасхал (Херсон).

Шахтар – Зоря – Віталій Романов (Дніпро).

15 вересня, неділя

Маріуполь – Олімпік – Олександр Дердо (Чорноморськ).

Динамо – Десна – Віктор Копієвський (Кропивницький).

Колос – Львів – Олександр Омельченко (Слов'янськ).

Нагадаємо, Динамо відстає від Шахтаря вже на 10 очок, проте має матч в запасі проти Маріуполя.

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Арбітри Віталій Романов Динамо - Десна Шахтар - Зоря
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