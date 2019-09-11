Шахтар та Зорю розсудить Романов, Динамо та Десну – Копієвський: суддівські призначення 7 туру УПЛ

Комітет арбітрів УАФ опублікував прізвища арбітрів, які працюватимуть на поєдинках 7-го туру УПЛ 2019/20.
Центральний матч 7-го туру УПЛ між Шахтарем та Зорею розсудить Віталій Романов, передає офіційний сайт УПЛ.
Олімпік планує розпочати будівництво тренувальної бази в Києві
14 вересня, субота
Олександрія – СК Дніпро-1 – Андрій Коваленко (Полтава).
Карпати – Ворскла – Ігор Пасхал (Херсон).
Шахтар – Зоря – Віталій Романов (Дніпро).
15 вересня, неділя
Маріуполь – Олімпік – Олександр Дердо (Чорноморськ).
Динамо – Десна – Віктор Копієвський (Кропивницький).
Колос – Львів – Олександр Омельченко (Слов'янськ).
Нагадаємо, Динамо відстає від Шахтаря вже на 10 очок, проте має матч в запасі проти Маріуполя.
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