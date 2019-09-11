Шахтер и Зарю рассудит Романов, Динамо и Десну – Копиевский: судейские назначения 7-го тура УПЛ

Комитет арбитров УАФ опубликовал фамилии арбитров, которые будут работать на матчах 7-го тура УПЛ 2019/20.
Центральный матч 7-го тура УПЛ между Шахтером и Зарей рассудит Виталий Романов, передает официальный сайт УПЛ.
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14 сентября, суббота
Александрия – СК Днепр-1 – Андрей Коваленко (Полтава).
Карпаты – Ворскла – Игорь Пасхал (Херсон).
Шахтер – Заря – Виталий Романов (Днепр).
15 сентября, воскресенье
Мариуполь – Олимпик – Александр Дердо (Черноморск).
Динамо – Десна – Виктор Копиевский (Кропивницкий).
Колос – Львов – Александр Омельченко (Славянск).
Напомним, Динамо отстает от Шахтера уже на 10 очков, однако имеет матч в запасе против Мариуполя.
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