Олімпік планує розпочати будівництво тренувальної бази в Києві

Генеральний директор Олімпіка Олексій Антонов розповів про план розвитку інфраструктури клубу в Києві.

"У нас довгострокові перспективи затриматися в Києві. Інші міста не розглядаємо. Дякуємо Києву, що прийняв нас у важку хвилину. Ми вже другий рік шукаємо землю під базу.

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Якщо нам керівництво міста або місцева федерація надасть можливість придбати якусь ділянку землі, ми будемо дуже щасливі відкрити якусь базу і туди вмістити академію. У нас в Донецьку була хороша база з шістьма полями. Ми хочемо, щоб і в Києві була база, щоб і академія там тренувалася, і доросла команда.

На поточний момент в Києві із землею не все так просто. Наприклад, якщо ця земля перебуває в 50 кілометрах від Києва, то це дуже не зручно. Ми все ще в пошуку. Якщо найближчим часом все буде добре, то почнемо будувати базу.

Ми виплатили величезні гроші на розвиток дитячого футболу в Україні. Це як компенсація за те, що ми не можемо виставити команди на молодіжні турніри УПЛ, а також на змагання ДЮФЛ. Ще на загальних зборах перед стартом сезону, ми прописали в договорі, що Олімпік оплатить суму в казну УАФ, яка перевищує у три рази звичайне утримання молодіжної команди", – розповів Антонов в інтерв'ю Football.ua.

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