Телепул в Україні може нарешті стати реальністю.

Клуби УПЛ відновили консультації щодо створення незалежної платформи для потенційного створення телепулу, повідомляє Telegram-канал ТаТоТаке.

Setanta продовжить транслювати УПЛ, але на нових умовах, – джерело

Її планують створити по прообразу УПЛ ТБ, де будуть залучені всі клуби. Ініціаторами цього процесу стали Шахтар та Рух.

Зазначимо, що матчі УПЛ цього сезону транслюють Setanta Sports та канали медіагрупи "1+1". Все через закон, підписаний президентом України Володимиром Зеленським, який зробив саме клуби власниками на телеправа своїх домашніх матчів.

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