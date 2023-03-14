Клубы УПЛ возобновили консультации по созданию независимой платформы для потенциального создания телепула, сообщает Telegram-канал ТаТоТаке.

Setanta продолжит транслировать УПЛ, но на новых условиях, – источник

Ее планируют создать по праобразу УПЛ ТВ, где будут задействованы все клубы. Инициаторами этого процесса стали Шахтер и Рух.

Отметим, что матчи УПЛ в этом сезоне транслируют Setanta Sports и каналы медиагруппы "1+1". Все из-за закона, подписанного президентом Украины Владимиром Зеленским, который сделал именно клубы владельцами на телеправа своих домашних матчей.

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