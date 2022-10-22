У представників телепулу ще залишаються примарні шанси на прибуток від показу своїх матчів.

Setanta Sports продовжить транслювати матчі УПЛ, незважаючи на ухвалення закону України "Про фізичну культуру та спорт", який поставив хрест на створенні єдиного телепулу, повідомляє "ТаТоТаке".

Setanta пролила світло на плани щодо трансляцій матчів УПЛ

Однак, грузино-ірландська компанія змінить умови співпраці. Відтепер Setanta буде оплачували лише продакшн. 3,2 млн доларів за сезон-2022/23, про які йшлося раніше, більше не є актуальними. Відповідно і 94 тисячі доларів жоден з клубів не отримає.

Команди зможуть розраховувати на прибуток лише в одному випадку – якщо наприкінці сезону сумарні доходи компанії від трансляції матчів УПЛ та дистрибуції прав на закордонний ринок перевищать витрати. Тоді прибуток буде поділено між 11 клубами, що увійшли до телепулу.

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