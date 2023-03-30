Шахтар та Кривбас покарані за поведінку офіційних представників після матчу УПЛ
30 березня 20:18 - Читать на русском
КДК УАФ виніс свій вердикт щодо конфліктних ситуацій після гри Кривбас – Шахтар.
Кривбас та Шахтар зобов'язані сплатити штраф у розмірі 10 тисяч гривень за поведінку Ігора Йовічевіча (наставника "гірників") та Артема Гагаріна (віцепрезидента криворіжців), повідомляє офіційний сайт УАФ.
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Тоді скандал спалахнув через те, що Йовічевіч відмовився потиснути руку після гри, а потім і нецензурно висловився на адресу Гагаріна, але вже на післяматчевій прес-конференції обидва вирішили цей конфлікт.
Нагадаємо, що поєдинок завершився розгромною перемогою Шахтаря з рахунком 3:0.
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