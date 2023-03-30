Кривбас та Шахтар зобов'язані сплатити штраф у розмірі 10 тисяч гривень за поведінку Ігора Йовічевіча (наставника "гірників") та Артема Гагаріна (віцепрезидента криворіжців), повідомляє офіційний сайт УАФ.

Буяльський отримав покарання за скандальне вилучення після матчу зі СК Дніпро-1 – лідер Динамо зберіг шанс на Класичне

Тоді скандал спалахнув через те, що Йовічевіч відмовився потиснути руку після гри, а потім і нецензурно висловився на адресу Гагаріна, але вже на післяматчевій прес-конференції обидва вирішили цей конфлікт.

Нагадаємо, що поєдинок завершився розгромною перемогою Шахтаря з рахунком 3:0.

Динамо загубило, а Шахтар – знайшов