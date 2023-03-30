УАФ на своєму сайті повідомила, що лідер Динамо отримав 3-матчеву дискваліфікацію за свою червону картку після гри зі СК Дніпро-1.

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Буяльський вже пропустив гру із Зорею, тож не зможе зіграти в поєдинках зі Львовом та Минаєм. Таким чином, він може зіграти в Класичному проти Шахтаря, яке відбудеться 22 квітня. Нагадаємо, що Віталій отримав свою червону картку за нецензурну лексику на адресу арбітра вже після матчу зі СК Дніпро-1.

До слова, Буяльський зіграв у 29 матчах за Динамо в поточному сезоні, в яких відзначився 12 голами та 6 асистами.

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