Шахтер и Кривбасс наказаны за поведение официальных представителей после матча УПЛ
30 марта 20:18 - Читати українською
КДК УАФ вынес свой вердикт относительно конфликтных ситуаций после игры Кривбасс – Шахтер.
Кривбасс и Шахтер обязаны уплатить штраф в размере 10 тысяч гривен за поведение Игора Йовичевича (наставника "горняков") и Артема Гагарина (вице-президента криворожан), сообщает официальный сайт УАФ.
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Тогда скандал вспыхнул из-за того, что Йовичевич отказался пожать руку после игры, а затем и нецензурно высказался в адрес Гагарина, но уже на послематчевой пресс-конференции оба разрешили этот конфликт.
Напомним, что поединок завершился разгромной победой Шахтера со счетом 3:0.
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