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Каштру: Динамо сильне у тактичних схемах

10:51 277 Читать на русском
Каштру: Динамо сильне у тактичних схемах
Луїш Каштру / ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру поділився очікуваннями від матчу за Суперкубок України з Динамо.

 

"Ми знаємо про Динамо все. Це нормально, коли ти вивчаєш суперника. Але є компетентні тренери, які можуть нас здивувати.

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Динамо любить високий пресинг і вони сильні в тактичних схемах. Кияни люблять віддавати довгі передачі за спини захисників. У матчі може статися різне", – сказав Каштру Футбол NEWS.

Матч відбудеться сьогодні, 28 липня, о 21:00 на стадіоні Чорноморець в Одесі.

Динамо – Шахтар: анонс матчу за Суперкубок України

blog_ava
Динамо – Шахтар: анонс матчу за Суперкубок України
08:20
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Теги
Динамо Динамо Шахтар Шахтар Суперкубок України Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Луїш Каштру Луїш Каштру Динамо - Шахтар
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