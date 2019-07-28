Каштру: Динамо сильне у тактичних схемах

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру поділився очікуваннями від матчу за Суперкубок України з Динамо.

"Ми знаємо про Динамо все. Це нормально, коли ти вивчаєш суперника. Але є компетентні тренери, які можуть нас здивувати.

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Динамо любить високий пресинг і вони сильні в тактичних схемах. Кияни люблять віддавати довгі передачі за спини захисників. У матчі може статися різне", – сказав Каштру Футбол NEWS.

Матч відбудеться сьогодні, 28 липня, о 21:00 на стадіоні Чорноморець в Одесі.

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