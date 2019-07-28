Динамо – Шахтар: анонс матчу за Суперкубок України

Динамо та Шахтар поміряються силами в поєдинку за Суперкубок України. Анонс гри читайте на сайті "Футбол 24".

От і розпочинається сезон нашої улюбленої української Прем'єр-ліги – турніру, кожен тур якого чекаєш і вдень, і вночі. Хотілось би сказати, що його традиційне відкриття відбудеться у матчі за Суперкубок між Шахтарем та Динамо, однак поєдинок Ворскли проти Зорі випередив цю подію на сім годин. Утім, навряд чи їхня зустріч відбере у вечірнього Класичного статус центральної події дня.

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Як Динамо провело збори

Фанати Динамо, які з великими сподіваннями на сезон кинулися дивитися спаринги своєї улюбленої команди на зборах, навряд чи втримали оптимістичний настрій. Причиною смутку точно не повинні бути результати – так, з восьми матчів команда виграла лише два, а ще чотири звела до нічиєї, однак жоден притомний футбольний колектив не грає на зборах на результат. Та й не виглядали "динамівці" погано, однак чогось нового Олександр Хацкевич в дії своїх підопічних також поки не вніс.

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Динамо у міжсезонні проявило себе все тим же заточеним на фізичну перевагу та пресинг колективом з проблемами в креативній складовій – зокрема, не вистачає останнього пасу, який в теорії міг би забезпечити Шапаренко. Утім, Микола через свою нестабільність знову втратив довіру тренерського штабу, а тому всі позиційні атаки киян рано чи пізно збивалися на переведення у фланг. Це може стати проблемою, адже на зборах зламалися Беньямін Вербіч, Фран Соль та Віктор Циганков – і якщо перші два частину спарингів таки провели, то капітан не вийшов на поле жодного разу. Придбання Караваєва проблему не вирішить, адже він відзначається чим завгодно, але не креативом.

У захисній роботі Динамо особливих проблем не має – хіба що з Колосом кияни "ковтнули" три голи й припустилися купи індивідуальних помилок. Зокрема, дивував повільною грою та неуважністю при триманні лінії Бурда, але загалом він плідно провів збори. В експериментальному порядку спробували на лівому фланзі оборони Шабанова, а опорника Кадірі ставили в центр захисту – експеримент, м'яко кажучи, вийшов невдалим. Щоправда, ганський новачок дуже непогано виглядав у центрі при руйнівній роботі, однак у Хацкевича ніколи не було чистого "Канкави". Ймовірно, Кадірі доведеться додавати в передачах.

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Для тренерського штабу Шахтаря нічого нового в грі Динамо точно не було б помічено, якби це не був його перший матч проти киян. Теоретично, "гірники" можуть бути задоволеними їхнім заповненим лазаретом та відсутністю нових ідей у нападі суперника – ну не вважати ж короткочасні експерименти з грою в два форварди новаторським підходом? Тим паче, що в минулому сезоні Олександр Хацкевич це вже пробував. "Біло-сині" залишились все тим же неідеальним, але фізично сильним колективом з прекрасними навичками гри в обороні та роботі у пресингу.

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Насамперед кинулась у вічі повна зміна тактичної моделі. Луїш Каштру відійшов від типових українських 4-2-3-1, яких тримався Фонсека, та почав награвати дуже гнучку схему 4-1-4-1, яка при потребі легко перетворюєттся в 4-3-3. У теорії, це повинно урізноманітнити гру "гірників" та посилити контроль над центром поля за рахунок міцного трикутника – втім, на зборах все виглядало не так просто.

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Зі здобуттям результату проблем не було: в дев'яти спарингах Шахтар взяв сім перемог і зазнав всього однієї поразки – від АПОЕЛа. Втім, важливішими були тактичні особливості, а саме тяга до звужування фронту атаки. Зокрема, традиційні забігання фулбеків по флангах стали більше орієнтуватися на зміщення в центр для перевантаження зони перед штрафним. У центрі поля все будується на діях трикутника, в якому ключову роль отримує так званий "півот" – хавбек в його основі. На його роль явно награють Тараса Степаненка, який в останні роки набагато краще став розганяти атаки. Питання лише в тому, чи достатньо буде його навичок – тим паче, що атаки "гірників" часто перетворювались на довгі паси назад і поперек, нагадуючи найгірші версії тіки-таки.

Слід відзначити і наданий шанс молодим українцям – зокрема, Сікану та Піхальонку. Данило відзначився трьома голами й загалом не губився на фоні партнерів, а Олександр дуже непогано підтримував динаміку в центрі поля. Також здивував Алан Патрік, який у спарингах забив три м'ячі й виглядав круто як мінімум для УПЛ. У захисті особливих новинок Луїш Каштру не придумав – хіба що тепер до нього часто зміщується "півот". Враховуючи той факт, що серед центрбеків "гірників" немає людей з якісним першим пасом, але вистачає любителів піти в обіграш, це є плюсом.

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Підсумовуючи, можна сказати, що Динамо також не слід боятися Шахтар. Донеччани залишились тією ж командою, заточеною на дрібний пас та використання сильних сторін лідерів. Проти них так само доведеться оборонятись за допомогою щільної побудови, кількісної переваги в зоні м'яча та жорсткої фізичної боротьби – подібні матчі "гірники" моделювали у спарингах, однак в офіційній грі з новою схемою все може піти не так, як задумано. Утім, за рівнем тактичної думки та пропрацьованості ідей збори Шахтаря явно були сильнішими.

Статистика протистояння та цікаві факти

1. Команди провели між собою одинадцять матчів за Суперкубок України. Шість з них завершились у основний час, а ще п'ять зустрічей визначили переможця лише після серії пенальті.

2. Динамо виграло шість очних Суперкубків України, Шахтар – лише п'ять. Загальний рахунок протистояння – 14:12 на користь "гірників".

3. В основний час Шахтар вигравав частіше, ніж по пенальті – три перемоги без серії та лише дві перемоги у ній. Динамо має по три перемоги як в основний час, так і в серії.

4. Нинішній головний тренер Динамо Київ Олександр Хацкевич у дебютному розіграшу Суперкубка України в 2004 році не забив у серії пенальті, однак його команда тоді перемогла. Його помічник Максим Шацьких не забив у серії пенальті через рік, однак його промах став фатальним – Шахтар виграв.

5. Шахтар 14 разів брав участь в одноматчевому турнірі й здобув 8 перемог, а Динамо – 12 разів, в 7-ти матчах святкувавши перемогу.

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Кадрова ситуація

Динамо вирушило до Одеси з травмованими Франом Солем, Беньяміном Вербічем та Віктором Циганковим. Навряд чи це означає можливість їх виходу бодай на кілька хвилин: іспанський нападник у соцмережах сам повідомив про неможливість допомогти в Суперкубку, а Віктору Циганкову роблять обмеження навіть на тренуваннях – існує ризик рецидиву. Навіть теоретичних шансів на появу не отримав Назарій Русин, якого просто не внесли до заявки на поєдинок – втім, це не завадило потрапити до неї травмованому Міккелю Дуелунду. Що стосується інших футболістів, то всі вони готові до Класичного.

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У Шахтаря існують певні проблеми з Віктором Коваленком, який пропустив кілька тренувань. Втім, він до Одеси таки прилетів, а от Максим Малишев, Майкон та Андрій Тотовицький точно не зіграють у Суперкубку – у них травми. Цей матч також обійдеться без Веллінгтона Нема, який вирушив в оренду. Інших проблем зі складом на матч проти Динамо "гірники" не мають.

Орієнтовний склад на матч Динамо – Шахтар

Динамо: Бойко – Кендзьора, Бурда, Кадар, Миколенко – Кадірі, Буяльський – Караваєв, Андрієвський, Де Пена – Бєсєдін

Шахтар: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко – Тете, Марлос, Алан Патрік, Тайсон – Мораєс

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Матчі між Шахтарем та Динамо завжди більше про боротьбу, нерви та випадковий розвиток подій, ніж про зміст гри. Саме тому робити прогноз на Суперкубок важко – команди ще не увійшли в ритм і не розкрили своїх фішок. Більш читабельним у цій ситуації, однак, виглядає Динамо, яке особливо не змінилося з минулого сезону, а тепер ще й отримало купу травм лідерів. Очевидно, що тепер тактика киян ще сильніше зміститься в сторону руйнівного характеру, а стандартам буде приділена особлива увага.

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Шахтар і так виглядає більш збитою командою, а з такою перевагою в кадрах його статус фаворита важко оскаржити. Звісно, "гірникам" буде нелегко – тим паче в новій схемі – однак на зборах вони стикалися і закритими командами, і з добре пресингуючими. Не було проблем ні з фізикою, ні з тактикою, яка у Луїша Каштру більш гнучка та динамічна. В цих важливих аспектах перевага донетчан особливо велика. Дуже вірогідно, шо Шахтар її впевнено реалізує.